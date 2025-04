Gruppe in Schiltberger Kindergarten muss schließen: Wie soll es weitergehen?

In Schiltberg brodelt es. Allein in den vergangenen 14 Monaten kündigten dort zehn Mitarbeitende des katholischen Kinderhauses St. Maria Magdalena. In der Folge wurden die Kinder der Libellengruppe im Kindergarten seit einiger Zeit nicht mehr regulär betreut, wie vergangene Woche im Rahmen einer Bürgerversammlung öffentlich wurde. Mittlerweile ist klar: Zum 1. Mai wird die Gruppe ganz geschlossen. 16 Kinder und ihre Eltern sind davon betroffen: „Wir hängen in der Luft“, sagt eine der Mütter im Gespräch mit der Redaktion. Die Verantwortlichen suchen derweil händeringend nach Lösungen – und nach der Wurzel des Problems.

Dominik Durner Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Schiltberg Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

St. Maria Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis