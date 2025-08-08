Schimmel im Klassenzimmer: Sanierung ist bald abgeschlossen

Der jüngste Anbau der Affinger Grundschule ist seit einiger Zeit eine Baustelle. Die beiden Klassenräume mussten aufgrund eines Wasserschadens mit anschließender Schimmelbildung zurückgebaut werden. Es wurden auch Innenwände und Fußböden entfernt. Inzwischen läuft der Wiederaufbau.

Die Feuchtigkeit war im November 2024 entdeckt worden. Wegen des Schimmels mussten die zwei Klassen ausziehen. Zunächst sollten die Räume getrocknet werden. Doch „das hat gar nichts gebracht“, informierte Bauamtsleiter Ralf Scherbauer jüngst den Gemeinderat. Denn es stellte sich heraus, dass sich die Feuchtigkeit auch schon unter den Dämmplatten befand.

Schimmelsanierung der Schule ist ein Versicherungsfall

An einem Rückbau samt Fußbodenheizung führte damit kein Weg mehr vorbei. Das Gute dabei: So konnte die Ursache zweifelsfrei identifiziert werden. Und zwar mithilfe der Feuerwehr. Sie flutete das Dach. Dabei zeigte sich, dass eine Entwässerungsleitung des Flachdachs, die durch die Trockenbauwände in dem Anbau führt, an einer Stelle undicht war. Ursprünglich hatte man ein Leck im Heizkreisverteiler vermutet.

Der Baumtsleiter hatte noch eine gute Nachricht: Weil es sich um eine Leckage im Gebäude handelt, ist die Sanierung eindeutig ein Versicherungsschaden. Die Kosten, die laut Scherbauer sicher sechsstellig ausfallen werden, muss die Gemeinde also nicht tragen. Zum Schuljahresbeginn stehen die beiden Klassenzimmer wieder zur Verfügung.