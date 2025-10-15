Vier gegen zwei an Halloween: Quartett geht nach Schlägerei in den Arrest

„Eine Faust ziehen“, „einen Kick mitgeben“: Geprägt von viel Jugendsprache waren am Dienstag bei einer Verhandlung vor dem Aichacher Jugendgericht die Aussagen der vier Angeklagten. Die heute 18- bis 21-Jährigen aus dem Raum Aichach waren wegen gefährlicher Körperverletzung in zwei Fällen angeklagt. Der Vorwurf: Sie hatten am Halloweentag vergangenen Jahres vor einer Diskothek auf zwei junge Männer eingeschlagen und einen davon schwer verletzt. Das Verhalten des Quartetts vor Gericht veranlasste nicht nur die Staatsanwaltschaft zu einem Rüffel. Einige Becher eines Mischgetränkes mit Wodka hatte jeder der Angeklagten intus, als gegen Mitternacht der Jüngste aus der Runde, der 18-Jährige, das erste Mal auf den 20-jährigen Besucher traf. Der Angeklagte konnte sich nur noch erinnern, dass es zu „einem kleinen Konflikt“ gekommen sei. Mit wem, wusste er nicht mehr. „Vielleicht habe ich ihm auch eine Faust gegeben“, sagte der 18-Jährige vor Gericht aus.

Das Opfer hat bis heute Albträume und Flashbacks

Das 20-jährige Opfer berichtete von einer Rangelei am Boxautomaten. Als er daran vorbeiging, sei er unvermittelt von dem 18-Jährigen viermal ins Gesicht geschlagen worden. Ein paar Stunden später traf er vor der Disco auf die vier Angeklagten. Mit einem 19-jährigen Freund ging er auf die Gruppe zu, um nach dem Grund für die Schläge zu fragen. „Dann ist es irgendwie eskaliert“, erinnerte er sich und schilderte: „Ich weiß noch, dass ich am Boden lag und mir die ganze Zeit jemand ins Gesicht geschlagen hat.“ Wie viele Personen es gewesen waren, konnte er nicht mehr sagen. Sein Freund berichtete von einer „sehr hitzigen Stimmung“ bei dem Quartett. Auch er hatte von einem aus der Gruppe einen Schlag ins Gesicht bekommen und war auf die Straße gefallen. Dort habe er einige Tritte in den Rippenbereich abbekommen. Er hatte danach Nasenbluten, starke Schmerzen im Kiefer und im Rippenbereich sowie Kopfschmerzen.

Seinen 20-jährigen Freund hatte es schlimmer erwischt. Seine Nase und der Kiefer waren gebrochen, das ganze Gesicht geschwollen. Mindestens einen Monat habe es gedauert, bis er beschwerdefrei war, erzählte der 20-Jährige im Zeugenstand. Psychisch leidet er noch heute unter dem Vorfall. „Ich habe Albträume und dauernd Flashbacks.“ Sein Therapeut bescheinigte ihm eine posttraumatische Belastungsstörung. Das Quartett selbst hingegen beschrieb sich als Opfer. Der 20-Jährige sei auf ihn zugekommen, habe ihn beleidigt und ihn angreifen wollen, sagte der 18-Jährige. Er habe sich, unterstützt von seinen Freunden, gewehrt. Weil immer mehr dazugekommen seien, habe es „eine Massenschlägerei gegeben“. Er habe Schläge und Tritte von allen Seiten bekommen, sagte einer der Angeklagten aus.

Richterin gewährt „mit Mühe“ Bewährung

Mit deutlichen Worten reagierte die Vertreterin der Jugendgerichtshilfe auf das Verhalten des Quartetts, das während der Aussagen der Zeugen immer wieder gegrinst hatte: „Wenn jemand dasitzt, der Verletzungen davongetragen hat, dann zieht man das nicht ins Lächerliche.“ Für sie gab besonders der 18-Jährige, der bereits einschlägige Vorstrafen hat, ein „ganz übles Bild“ ab. Für die Fachfrau war klar: „Sie brauchen auf jeden Fall einen Schuss vor den Bug.“ Sie regte einen Warnschuss-Arrest an. Auch bei den anderen drei Angeklagten sprach sie sich für einen Arrest sowie ein Konflikttraining aus. Das sah auch Staatsanwältin Emilia Berkovic so. Bei dem 18-Jährigen sei ohne Anlass pure Aggressivität zum Ausbruch gekommen. Was sie besonders kritisierte: „Er sitzt hier, lacht in einer Tour, zeigt keinerlei Respekt. So verhält man sich nicht.“ Sie plädierte wegen gefährlicher Körperverletzung in zwei Fällen für eine einjährige Bewährungsstrafe sowie als Auflage einen vierwöchigen Dauerarrest und 1000 Euro Geldauflage. Für die anderen Angeklagten forderte sie ebenfalls Dauerarreste, die Teilnahme an einem Konflikttraining sowie Geldauflagen.

Dem schlossen sich die Vertreter der Nebenklage an. Verteidiger Felix Hägele forderte für den 18-Jährigen Freispruch. In dem dynamischen Geschehen tue er sich schwer, ihm die Tat zuzuordnen. Im Falle einer Verurteilung regte er Konflikttraining und eine Geldauflage an. Jugendrichterin Eva-Maria Grosse war überzeugt: „Alle vier waren daran beteiligt.“ Hauptaggressor war für sie der 18-Jährige. Die Begründung mit einer Notwehrlage konnte die Richterin nicht nachvollziehen. „Ich bin davon überzeugt, dass Sie gefährliche Körperverletzung begangen haben.“ Beim Strafmaß schloss sie sich der Staatsanwaltschaft an. Aufgrund seines Verhaltens während der Verhandlung hatte sie bei dem 18-Jährigen sogar überlegt, ob sie eine Bewährungsstrafe verhängen soll. „Ich bin nicht überzeugt, dass Sie Ihre Handlung hinterfragen.“ Die Bewährung könne sie mit einem Warnschussarrest „mit Mühe begründen“, so die Richterin.