Schlägerei in Pöttmes: Zwei junge Männer liefern sich einen Schlagabtausch auf dem Kirchplatz

Pöttmes

Schlägerei auf dem Kirchplatz in Pöttmes: Zwei junge Männer geraten aneinander

In der Nacht zum Sonntag eskaliert ein zunächst verbaler Streit zwischen einer 20-Jährigen und einem 25-Jährigen. Daraufhin schreitet ein 23-Jähriger ein.
    Zwei junge Männer lieferten sich in der Nacht zum Sonntag eine handfeste Auseinandersetzung auf dem Kirchplatz in Pöttmes.
    Zwei junge Männer lieferten sich in der Nacht zum Sonntag eine handfeste Auseinandersetzung auf dem Kirchplatz in Pöttmes. Foto: Alexander Kaya (Symbolbild)

    Zu einer körperlichen Auseinandersetzung ist es in der Nacht zum Sonntag auf dem Pöttmeser Kirchplatz gekommen. Wie die Polizei mitteilte, eskalierte gegen 4.30 Uhr ein verbaler Streit zwischen einer 20-Jährigen und einem 25-Jährigen. Daraufhin schritt ein 23-Jähriger ein.

    Körperliche Auseinandersetzung in Pöttmes: 25-Jähriger wird medizinisch behandelt

    Es kam laut Polizei zu einem gegenseitigen Schlagabtausch der beiden Männer. Die Ermittlungen zum genauen Hergang sind noch nicht abgeschlossen. Die zwei Beteiligten erlitten diverse Abschürfungen. Der 25-Jährige musste vor Ort medizinisch behandelt werden. (nsi)

