Schlägerei auf dem Kirchplatz in Pöttmes: Zwei junge Männer geraten aneinander

Zu einer körperlichen Auseinandersetzung ist es in der Nacht zum Sonntag auf dem Pöttmeser Kirchplatz gekommen. Wie die Polizei mitteilte, eskalierte gegen 4.30 Uhr ein verbaler Streit zwischen einer 20-Jährigen und einem 25-Jährigen. Daraufhin schritt ein 23-Jähriger ein.

Körperliche Auseinandersetzung in Pöttmes: 25-Jähriger wird medizinisch behandelt

Es kam laut Polizei zu einem gegenseitigen Schlagabtausch der beiden Männer. Die Ermittlungen zum genauen Hergang sind noch nicht abgeschlossen. Die zwei Beteiligten erlitten diverse Abschürfungen. Der 25-Jährige musste vor Ort medizinisch behandelt werden. (nsi)