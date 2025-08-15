Schloss Blumenthal bei Aichach: Vom verschlafenen Wasserschloss zum beliebten Ausflugsziel

Gut 200 Jahre war das im grünen altbairischen Hügelland gelegene Schloss Blumenthal – ursprünglich dem Deutschen Orden gehörend – im Besitz der Fuggerschen Stiftungen. Doch ab den 1980er-Jahren ging es wirtschaftlich nicht mehr so recht. Das dortige Altenheim war in die Jahre gekommen, auch die Landwirtschaft stagnierte. Neues musste entstehen. Doch nicht alles, was angedacht worden war, passte so richtig zur idyllischen weitläufigen Anlage, die einst als von der Ecknach umgebenes Wasserschloss fungierte.

Dieses, ursprünglich 1568 im Renaissancestil errichtet, wurde Mitte des 19. Jahrhunderts neu gestaltet. Erhalten blieben die barockisierte und sehenswerte Schlosskapelle St. Maria und die benachbarten Baulichkeiten. Pläne, im ausladenden Schlossareal eine krachige Go-Kart-Rennbahn mit angeschlossenem „Freizeitparadies“ zu kreieren, verschwanden schnell im Schlosskeller. Auch ein Golfplatz und ein neues Seniorenheim wurden nicht verwirklicht.

Blumenthaler Gemeinschaft betreibt Gasthof, Hotel und solidarische Landwirtschaft

Es entstand etwas völlig Neues: 2007 übernahm eine sozial und ökologisch engagierte Gemeinschaft – derzeit umfasst die Sozietät rund 50 Mitglieder – die geschichtsträchtige Liegenschaft. Viele kunstschaffend Tätige sind dabei, Kreativität ist angesagt im ehrwürdigen Gemäuer. Ein nicht alltägliches Experiment. Es ist nicht immer leicht, alles unter einen Hut zu bringen. Schließlich hat die Betriebswirtschaft ihre eigenen Gesetze und der hohe Denkmalschutz hat immer mitzureden. Doch der Spagat gelang.

Heute betreibt die Blumenthaler Gemeinschaft in Eigenregie einen historischen Gasthof mit einem gemütlichen Biergarten, ein Tagungshotel mit Seminarangeboten und einen ökologisch ausgerichteten Land- und Gartenbaubetrieb. Auch Hochzeiten sind angesagt. Die Schlosskapelle und die regional ausgerichtete Gastronomie stellen sich da gerne zur Verfügung. Von der Schlossanlage aus führt eine angenehme Wanderung zur nahegelegenen Wallfahrtskirche Maria Birnbaum in Sielenbach. Hin und zurück sind das gut acht Kilometer auf einem ruhigen Nebensträsschen.

Tipps Anfahrt Blumenthal gehört zum Stadtgebiet Aichach und ist unter anderem über die Bundesstraße B300 und die Abfahrt Aichach-Ost (Klingen und Sielenbach) zu erreichen. Internetseite www.schloss-blumenthal.de