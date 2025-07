Polizei kann mutmaßlichen Fahrraddieb schnell ermitteln

Wenige Stunden nach einem Fahrraddiebstahl in Aichach hat die Polizei den mutmaßlichen Täter in Augsburg ermittelt und das Fahrrad sichergestellt. Der Eigentümer bemerkte am Donnerstag gegen 1.45 Uhr, dass sein Pedelec im Wert von mehreren tausend Euro vor einem Anwesen in der Donauwörther Straße entwendet worden war.

Wohnung des mutmaßlichen Fahrraddiebs wird durchsucht

Da in dem Fahrrad ein Ortungssystem verbaut war, gelang es der Polizei, den Standort des entwendeten Pedelecs im Laufe der Nacht in Augsburg und einen Tatverdächtigen zu ermitteln. Bereits gegen 8 Uhr wurde das Rad im Rahmen einer richterlich angeordneten Wohnungsdurchsuchung gefunden und sichergestellt. Gegen den 24-jährigen Tatverdächtigen wird wegen Diebstahls ermittelt, so die Polizei.