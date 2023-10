Bilderrätsel: 73-Jähriger freut sich über ersten Gewinn seines Lebens

Die "Hundehütte" bringt Philipp Falkenburger aus Schnellmannskreuth den Erfolg. Damit hat er nicht gerechnet. Was er mit den 1000 Euro macht.

Philipp Falkenburger hat noch nie etwas gewonnen. Dabei hat er sich schon an zahlreichen Gewinnspielen beteiligt. Jetzt ist er 73 Jahre alt, und endlich hat es geklappt. Der Rentner, der vor fünf Jahren nach Schnellmannskreuth ( Pöttmes) gezogen war, hat sich am Donnerstag am Bilderrätsel der Augsburger Allgemeinen beteiligt. Er rätselte richtig, und die Glücksfee wählte ihn aus.

Den ganzen Oktober über stoßen Leserinnen und Leser im Bayernteil jeder Ausgabe auf ein Bilderrätsel. Am Donnerstag war ein Hund mit einer Hütte als Kopfbedeckung abgebildet. Dass der richtige Begriff "Hundehütte" heißen muss, war Falkenburger rasch klar. Eine Beratung mit seiner Frau Edith war diesmal nicht nötig.

Als das Telefon klingelt, ist Philipp Falkenburger sehr überrascht

Mitraten macht den Eheleuten Spaß. Richtig schwer seien die Rätsel nicht, finden beide. Schwieriger war es da schon für den 73-Jährigen, sich rechtzeitig zu beteiligen. Denn schon mehrfach erriet er zwar den Begriff, vergaß dann aber, rechtzeitig anzurufen und ärgerte sich. Am Donnerstag war das anders. Gleich nach dem Einkaufen griff er am Vormittag zum Telefonhörer.

Einen Tag davor hatte Edith Falkenburger ihren Mann noch aufgezogen. Er gewinne ja doch nicht, dafür gehe es ihnen viel zu gut, hatte sie spaßend zu ihm gesagt. 24 Stunden später ging es Philipp Falkenburger tatsächlich doch noch ein bisschen besser: Er hat nun 1000 Euro mehr in der Tasche. Als das Telefon klingelte und er von seinem Gewinn benachrichtigt wurde, war er sehr überrascht. "Ich habe doch noch nie etwas gewonnen", sagt er lachend.

Der 1000-Euro-Gewinn wird mit einem Gläschen Sekt gefeiert

Das Ehepaar Falkenburger musste nicht lange beratschlagen, was mit den 1000 Euro geschehen soll. Beide fahren sehr gerne nach Dänemark. Doch Urlaub kam zuletzt viel zu kurz. Die Falkenburgers haben gemeinsam mit ihrem 48-jährigen Sohn ein Haus in Schnellmannskreuth gebaut und sind aus dem Raum Eichstätt dorthin gezogen. Deshalb floss das Geld vorwiegend ins Eigenheim. Zum ersten Mal nach acht Jahren konnten die Falkenburgers heuer im Sommer wieder nach Dänemark fahren. Dass auch schon der Urlaub fürs kommende Jahr gesichert ist, finden sie umso toller.

Am Nachmittag freuten sich Edith und Philipp Falkenburger schon diebisch auf die Rückkehr ihres Sohnes von der Arbeit. Sie wollten ein Gläschen Sekt bereitstellen und ihm vom Gewinn erzählen. Der 48-Jährige, der beruflich sehr eingespannt ist, darf sie nämlich nach Dänemark begleiten. Der 73-Jährige ist schon voller Vorfreude: "Wir schauen uns viel an. Da ist alles sehenswert."