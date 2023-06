Geplanter Solarpark bewegt Menschen in Schnellmannskreuth

Plus Im Pöttmeser Ortsteil wird eine Beeinträchtigung des Ortsbildes befürchtet. Es gibt noch weitere Themen in der Bürgerversammlung. Insbesondere den Verkehr.

Rund um Schnellmannskreuth sind Solarparks mit einer Gesamtfläche von 60 Hektar geplant. Das Thema beschäftigt die Menschen in dem Pöttmeser Ortsteil. Es war ein großes Thema bei der Bürgerversammlung im Sportheim.

Insgesamt 25 Zuhörer und Zuhörerinnen und vier Gemeinderäte nahmen die Gelegenheit wahr, den Bericht des Bürgermeisters Mirko Ketz zu verfolgen und eigene Wünsche und Anliegen vorzubringen. Dabei stellte sich heraus, dass die Freiflächenphotovoltaikanlagen auf mehreren Arealen, für die der Gemeinderat jüngst die Aufstellung von zwei Bebauungsplänen beschlossen hatte, die Gemüter stark bewegt.