Josef Kopold ist seit 50 Jahren Mitglied beim KSRV Schnellmannskreuth

Mit 30 von 55 Mitgliedern war die Jahreshauptversammlung des Krieger-, Soldaten- und Reservistenvereins Schnellmannskreuth (Markt Pöttmes) gut besucht. Zwei Mitglieder wurden für ihre langjährige Treue zum Verein geehrt: Josef Kopold für 50 Jahre und Stefan Schaff für 25 Jahre. Bei den Wahlen wurde der Vorstand mit Vorsitzendem Wilfried Schimmel, der außerdem als Schriftführer fungiert, Zweitem Vorsitzendem Konrad Modlmeyr und Schatzmeister Rupert Kopold bestätigt. Des Weiteren wurden drei Fahnenträger, sechs Begleiter und zwei Kassenprüfer gewählt. Da der Verein den 104. Geburtstag feiern konnte, war für alle Kameraden klar, dass der Verein noch viele Jahre bestehen soll. Der Vorstand wird im Sommer eine Ausstellung im Sportheim mit alten Zeitungsberichten und historischen Bildern organisieren. Am 25. Mai wird der KSRV wieder an der Krieger- und Soldatenwallfahrt in Maria Elend bei Baar teilnehmen. (AZ)

