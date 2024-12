Spendenaktion für Sternstunden bei Christbaumverkauf

Im Rahmen des Christbaumverkaufs bei Richard Heinrich im Pöttmeser Ortsteil Schnellmannskreuth hat Tino Schubert aus Unterbernbach (Markt Kühbach) eine Spendenaktion organisiert. An zwei Samstagen hat Schubert bereits Steak- und Bratwurstsemmeln verkauft. „Bis jetzt ist die Aktion sehr gut angenommen worden“, berichtet Schubert zufrieden. Die Einnahmen aus dem Verkauf gehen zu 100 Prozent an die Sternstunden, eine wohltätige Organisation, die sich für Kinder in Not einsetzt. Die Aktion wird von den drei Metzgereien und einer Bäckerei unterstützt. Am Samstag, 21. Dezember, findet noch einmal von 10 und 17 Uhr der Steak- oder Bratwurstsemmelverkauf statt. (mz-)

