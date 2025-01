In Schnellmannskreuth (Markt Pöttmes) trotzten die Sternsinger dem Schmuddelwetter am Sonntag und machten sich auf den Weg, um die Häuser zu segnen und Spenden für Kinder in Not zu sammeln. Unser Bild zeigt (von links) Fabian Kopold, Elena und Luis Raba, Simon Kosub, Verena Kopold und Franziska Mühlpointner.

