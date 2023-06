Grüne Eiche feiert 100-jähriges Bestehen mit der Bevölkerung

Der Schönbacher Schützenverein bittet zum Festwochenende. Er gehört zu den größten Vereinen im Sportschützengau. Und er weist zahlreiche Erfolge auf.

100 Jahre ist es her, dass der Schützenverein Grüne Eiche Schönbach gegründet wurde. Dieses Jubiläum wird in dem Hollenbacher Ortsteil von Freitag, 30. Juni, bis Sonntag, 2. Juli, gebührend gefeiert.

Sind in der Bayernliga erfolgreich: die Grüne-Eiche-Pistoleros (von links) Alexander Bader, Klaus Hopfensitz, Jörg Seckler, Sebastian Hammer, Andreas Stadlmayr, Daniel und Viktor Baumbach. Foto: Johann Riß

Mit 175 Mitgliedern gehören die Schönbacher Schützen zu den größten Vereinen im Sportschützengau Aichach, wobei die Mitgliederzahl gerade im vergangenen Jahr durch die Gründung einer Dartabteilung förmlich explodierte. Aushängeschild des Vereines sind die inzwischen drei Teams der Pistoleros, deren erste Mannschaft in der Bayernliga bereits die zweite Saison erfolgreich bestanden hat. Auch das zweite Lupi-Team hat heuer nach der Meisterschaft in der Gauliga den Aufstieg in die Bezirksliga geschafft.

Jüngstes Kind des Schützenvereins ist eine Dartabteilung

Neben den Pistoleros sind noch weitere sechs Luftgewehr-Mannschaften an den Rundenwettkämpfen im Gau Aichach beteiligt. Hier konnten heuer sowohl die zweite Mannschaft als auch Team drei – ein reines Damenquartett – den Titel in ihren Klassen erzielen.

Auch die im Vorjahr gegründete Dartabteilung – ihr gehören inzwischen über zwanzig Mitglieder an – beteiligte sich mit zwei Teams bei den Wettkämpfen in der dritten Nordschwäbischen Dartliga und war mit Platz sechs und sieben von insgesamt elf Vereinen auf einem guten Weg.

Am Samstag geben Grüne Eiche 20 Vereine die Ehre

Der Schützenverein feiert sein Jubiläum mit der gesamten Bevölkerung. Neben dem Patenverein, den “Schwarzlachtalern” aus Igenhausen, werden auch alle Ortsvereine sowie einige freundschaftlich verbundene Schützenvereine aus der näheren Umgebung erwartet, sodass am Samstag beim Aufmarsch zum Festzelt am Festplatz hinter dem Schönbacher Maibaum über 20 Vereine beteiligt sein werden. Empfangen werden sie ab 16 Uhr im Hof der Familie Meisel mit einem Standkonzert der Sielenbacher Blaskapelle. Nach dem Umzug ab 17 Uhr zum Festplatz und dem Einzug spielen ab 20 Uhr die “Straßenköter” zum Stimmungsabend auf.

Am Sonntag ist um 10 Uhr der Festgottesdienst im Zelt. Anschließend wird ab 11.30 Uhr zum Mittagstisch gebeten. Am Nachmittag wird ein Oldtimertreffen am Festplatz veranstaltet, ehe die Jubiläumsfeier ab 14 Uhr bei Kaffee und Kuchen ihren gemütlichen Ausklang findet.