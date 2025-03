Grüne Eiche stemmt den Um- und Ausbau des Schützenheimes

Erstmals im Schützenheim von Grüne Eiche Schönbach (Hollenbach) konnte Schützenmeister Erwin Spar zur sehr gut besuchten Mitgliederversammlung begrüßen. Er blickte auf ein arbeitsreiches Jahr mit dem Um- und Ausbau des Schützenheimes zurück.

Laut Spar stiegen die Mitgliederzahlen erneut. Vor allem durch die aktive Dart-Abteilung sind es nunmehr 182 Mitglieder. Das Bauprojekt forderte auch die Darter. Sie mussten ihre Anlage in den westlichen Teil des Schützenheimes verlegen. Die nach der Schließung des bisherigen Schützenheimes in der Schloßbaurn-Wirtschaft erforderliche Entkernung mit Einbau einer Küche und Theke sowie einer Sitzecke ist inzwischen fast vollständig abgewickelt. Rechtzeitig zum Rückrundenauftakt Mitte März war auch die IT- und Standsteuerung ins Erdgeschoss verlegt.

Abschließend bedankte sich der Schützenmeister bei den Organisatoren und Helfern der sehr gut besuchten Weihnachtsfeier. Die Spendenbereitschaft tat der durch den Ausbau stark dezimierten Vereinskasse gut. Schatzmeisterin Christina Höger berichtete von enormen Kosten für das Bauprojekt trotz hoher Eigenleistung. Hinzu kamen Kostensteigerungen bei Strom und Heizung. Doch dank der hohen Rücklagen der Vergangenheit blieb nach der Abrechnung ein positiver Kassenstand.

Fast alle Vorstandsmitglieder kandidieren wieder

Bürgermeister Xaver Ziegler hatte als Wahlleiter ein leichtes Amt, weil die Vorstandsmitglieder überwiegend erneut kandidierten. Als erster Schützenmeister wurde in geheimer Wahl Erwin Spar einstimmig wiedergewählt. Ebenso einstimmig bestätigt wurden: Christian Baur (zweiter Schützenmeister), Schatzmeisterin: Christina Höger (Vertreterin: Christina Baur), Schriftführerin Katharina Nefzger (Sandra Mahl), Chronistin Julia Golling (neu), Sportleiter Martin Haider (Christian Dirmeir, Jugendleiterin Elisabeth Nefzger (Andreas Stadlmayr), Damenleiterin Nicole Reissner; Sportleitung Dart: Tobias Köckeis und Florian Golling. Ausschussmitglieder sind Alexander Lindermayr, Hannes Büttner (EDV-Referenten), Hans Riß (Öffentlichkeitsarbeit), Sebastian Hammer (Waffen- und Gerätewart), Martin Gans und Stefan Lindermeir (Rechnungsprüfung) sowie Beisitzer Peter Korntheur.

Einstimmig genehmigte die Versammlung die vom Vorstand vorgeschlagenen neuen Mitgliedsbeiträge. Zuletzt wurden diese 2017 angepasst. Künftig werden für Schüler 15, für Jugendliche 30, für Erwachsene 60 und für Familien 110 Euro fällig. Zweitmitglieder bezahlen künftig 40 Euro.

Im Anschluss zeigte Sportleiter Martin Haider die Erfolge der Aktiven im abgelaufenen Jahr auf. So waren besonders die Pistoleros im dritten Jahr bei der Teilnahme an den Rundenwettkämpfen in der Bayernliga erfolgreich. Sie wurden Meister in der Bayernliga Süd-West. Das berechtigte sie zur Teilnahme an den Aufstiegskämpfen zur zweiten Bundesliga. Hier schafften sie den fünften Platz von zehn Teilnehmern. Das zweite Pistolenteam konnte nach dem Aufstieg in die Bezirksliga im Vorjahr die Klasse halten. Bei den Rundenwettkämpfen im Schützengau Aichach wurde Schönbachs Erste Meister in der Gauoberliga. Elisabeth Nefzger kam auf Platz 1 in der Einzelwertung. Bei den Gaumeisterschaften wurde Jörg Seckler Gaumeister in der Herrenklasse 2 und gewann mit Andreas Stadlmayr und Daniel Baumbach auch den Teamwettbewerb. In der Zimmerstutzenmeisterschaft belegten Hannes Büttner und Elisabeth Nefzger jeweils die ersten Plätze.

Laut Tobias Köckeis waren die 31 aktiven Darter mit drei Teams bei den Rundenwettkämpfen in der dritten Nordschwäbischen Dartliga aktiv. Hier konnte das erste Team die Meisterschaft erringen und den Aufstieg in die zweite Liga.