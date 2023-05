Schwerer Unfall: Bus prallt in Schönbrunn gegen 17-jährigen Kradfahrer

Ein 37-Jähriger holt beim Abbiegen mit seinem Bus nach links aus. Dabei erwischt der Bus den Kradfahrer. Der 17-Jährige erleidet schwere Verletzungen.

Schwere Verletzungen hat ein 17-jähriger Kradfahrer am Donnerstag in Schönbrunn im Landkreis Dachau erlitten. Ein Bus war beim Abbiegen gegen den Kradfahrer geprallt.

Der Unfall ereignete sich laut Polizei gegen 17.35 Uhr, als ein 37-Jähriger mit seinem Omnibus von der Vitkoria-von-Butler-Straße in Schönbrunn nach rechts in die Kreisstraße Richtung Röhrmoos einbiegen wollte. Er holte deshalb mit seinem Bus nach links aus. Dabei prallte er gegen das Leichtkraftrad des 17-Jährigen, der aus Röhrmoos kommend gerade in die Viktoria-von Butler-Straße einbiegen wollte.

Der 17-Jährige erlitt bei dem Zusammenprall schwere Verletzungen. Ein Rettungshubschrauber brachte ihn in ein Klinikum nach München. Der Sachschaden beläuft sich auf rund 15.000 Euro. (AZ)