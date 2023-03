Schrobenhausener Polizei zieht zwei Landkreis-Bürger aus dem Verkehr

Ein 19-Jähriger aus dem Landkreis Aichach-Friedberg wird ohne Führerschein erwischt. Ein 22-Jähriger hat Drogen intus. Das hat Konsequenzen für die beiden.

Die Schrobenhausener Polizei hat am Samstag zwei junge Männer aus dem Landkreis Aichach-Friedberg aus dem Verkehr gezogen. Sie hatte sie kontrolliert und festgestellt, dass bei beiden etwas nicht stimmt.

In der Nacht zum Samstag kurz vor 1 Uhr kontrollierte eine Streife einen 19-Jährigen in der Gerolsbacher Straße. Wie sie mitteilt, gab dieser zunächst an, keinerlei Dokumente dabei zu haben. Bei der Überprüfung stellte sich allerdings heraus, dass der junge Autofahrer keine Fahrerlaubnis besitzt. Der 19-Jährige durfte nicht mehr weiterfahren. Er muss sich nun wegen des Fahrens ohne Fahrerlaubnis verantworten.

Gegen 22.15 Uhr stießen die Beamten bei einer Verkehrskontrolle in der Hörzhausener Straße auf einen 22-Jährigen aus dem nördlichen Wittelsbacher Land, der drogentypische Auffälligkeiten zeigte. Ein daraufhin durchgeführter Drogenschnelltest reagierte laut Polizei positiv auf THC, das in Cannabis enthalten ist. Auch der 22-Jährige durfte nicht mehr weiterfahren. Er musste eine Blutentnahme über sich ergehen lassen. Auch gegen ihn wird ein Verfahren eingeleitet. (jca)