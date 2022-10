Alles bio, alles regional: Es gibt sogar Tofu aus Kissing

Plus Im Wittelsbacher Land werden immer mehr Bioprodukte angebaut und erzeugt. Einen Eindruck davon bekamen Gäste des Bio-Erntedankfestes in Schorn.

Der Tofu fürs Curry kommt aus Kissing – wer sich biologisch und regional ernähren will, hat immer mehr Möglichkeiten. Davon konnten sich am Sonntag die Besucherinnen und Besucher des Bio-Erntedankfestes der Öko-Modellregion Paartal im Pöttmeser Ortsteil Schorn überzeugen. Die weiße Sojabohne, als Grundlage für Tofu, wächst inzwischen auch im Wittelsbacher Land recht gut und eignet sich hervorragend als Zwischenfrucht. Das erfuhren die Gäste von Phong Tran, Chef der Tofurei Tan aus Kissing.