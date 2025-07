Jugendsinfonieorchester Odeon musiziert im Feldstadl Schorn

Das Jugendsinfonieorchester Odeon der Stadt München tauscht auch in diesem Jahr einen Konzertsaal gegen den über 100-jährigen Feldstadl im Pöttmeser Ortsteil Schorn ein. Dort treten die Nachwuchsmusikerinnen und -musiker am Samstag, 12. Juli, um 19 Uhr auf (Einlass 18.30 Uhr).

Bei früheren Auftritten hat sich gezeigt, dass die Akustik und die Atmosphäre in dem aus heimischen Rundhölzern um 1900 erbauten Stadl auch für ein Sinfonieorchester passend sind. Unter der Leitung von Julio Doggenweiler Fernández nimmt Odeon das Publikum beim Sommerkonzert mit ans Meer. Neben Mendelssohn Bartholdys Hebriden-Ouvertüre, von Schottlands wilder Küste inspiriert, lassen die hochbegabten jungen Leute auch Debussys „La Mer“ erklingen. Als Solistin ist ein ehemaliges „Eigengewächs“ mit an Bord: Marie-Theres Schindler kehrt für Mozarts Konzert in A-Dur für Klarinette und Orchester (KV 622) zurück.

Die Schorner Lindenschützen sorgen für das leibliche Wohl. Karten gibt es im Vorverkauf im Bürgerbüro Pöttmes, Marktplatz 18, 08253/9998-0, im Schreibwarengeschäft Schlaegel, Marktstraße 11, 08253/238 sowie an der Abendkasse. Kartenreservierung ist unter kulturreferent@markt-poettmes.de ode r ticket@odeon-muenchen.d e möglich. (AZ)