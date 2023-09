Der neue Radweg zwischen Schorn und Walda ist jetzt offiziell eröffnet

Plus Der neue Radweg der Gemeinden Pöttmes und Ehekirchen erhält doppelten kirchlichen Segen. Die beiden Kommunen rücken durch den Lückenschluss enger zusammen.

Fahrradfahren wird wegen des zunehmenden Straßenverkehrs immer unsicherer und gefährlicher. Gut ausgebaute Radwegenetze sind daher unabdingbar. Umso schöner ist es, dass nun am Sonntag ein weiteres Stück Geh- und Radweg offiziell eingeweiht werden konnte: Der Radweg zwischen dem Pöttmeser Ortsteil Schorn und Walda (Gemeinde Ehekirchen) ist eröffnet.

Bei strahlendem Sonnenschein fanden sich viele Bürger und Bürgerinnen am Ortsrand von Walda ein, um den Feierlichkeiten beiwohnen zu können. Viele, darunter auch der Pöttmeser Bürgermeister Mirko Ketz, kamen standesgemäß mit dem Fahrrad angeradelt.