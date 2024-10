Im September hat Kaplan André Schneider in der Pfarrkirche St. Magnus in Schorn (Markt Pöttmes) im Rahmen des Gottesdienstes die beiden Ministranten Johanna Schoder und Luca Glas verabschiedet und gleichzeitig Emil Sailer und Jakob Heckl als neue Mini‘s in den Dienst aufgenommen.

Pfarrkirche Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

St. Magnus Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Pöttmes Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis