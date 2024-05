Schrobenhausen/Aichach

vor 18 Min.

Beim Pegasus-Theater entpuppt sich der heimelige Salon als Hölle

Plus Pegasus-Theater spielt in Schrobenhausen „Geschlossene Gesellschaft“ von Jean-Paul Sartre. Es geht darin um Freiheit, Verantwortung und Beziehungen.

Von Gerlinde Drexler

Die klare Dramaturgie und der Witz von Jean-Paul Sartres Stück „Geschlossene Gesellschaft“ begeistern Ferdinand Kreitmair. Schon seit rund zehn Jahren träumt der 33-Jährige davon, es einmal aufzuführen. In diesem Jahr ist es so weit. Kreitmeir führt Regie bei der aktuellen Produktion des Pegasus-Theaters. Premiere hat das Stück mit dem Untertitel „Die Hölle, das sind die anderen“ am Mittwoch, 29. Mai, im Jugendzentrum in Schrobenhausen.

Dort sei die Bühne für dieses Stück perfekt, sagt der Regisseur erfreut. Denn die Handlung spielt sich in einem einzigen Raum ab, der sich während der ganzen rund 80-minütigen Vorstellung auch nicht verändern wird. Das Bühnenbild sei einem Second-Empire-Salon nachempfunden, verrät Kreitmair. „Es wird keine moderne Inszenierung“, betont der 33-Jährige. Drei Sofas sind die neutralen Elemente in dem Raum. Es wird einen Kamin, Lampen und einen Teppich geben. So heimelig sich das auch anhört, so stellt diese Szenerie doch tatsächlich die Hölle dar.

