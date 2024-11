Bands präsentieren neuen Sampler

1996 hat die IG Sob Rock den ersten Sampler mit Songs von zwölf Schrobenhausener Bands herausgebracht. Nun gibt es einen vierten Sampler. Den „SOB Rocks Earth Vol. 4 Sampler“ feiern Musiker, Freunde und Fans am Samstag, 14. Dezember, um 19 Uhr in der Alten Schweißerei in Schrobenhausen mit einem großen Release Festival. Einlass ist ab 18 Uhr. Tickets gibt es an der Abendkasse. Alle Einnahmen werden für einen guten Zweck gespendet. Weitere Informationen unter www.sob-rocks-earth.de. (AZ)