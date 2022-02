Monatelang ohne Führerschein: Polizei zieht Autofahrer aus dem Verkehr

Die Polizei hat einen jungen Autofahrer aus Schrobenhausen aus dem Verkehr gezogen. Er war bereits seit mehreren Monaten ohne Führerschein unterwegs gewesen.

Ein 24-Jähriger aus Schrobenhausen ist von der Polizei am Dienstag ohne Führerschein am Steuer seines Wagens erwischt worden. Er war gegen 23 Uhr in Berg im Gau (Landkreis Neuburg-Schrobenhausen) unterwegs. Nach Polizeiangaben behauptete er, seinen Führerschein vor zwei Wochen verloren zu haben.

Ohne Führerschein am Steuer: Polizei stoppt 24-Jährigen in Berg im Gau

Das stellte sich laut Polizei allerdings als Lüge heraus. Wegen mangelnder Eignung hatte ihm die Fahrerlaubnisbehörde den Führerschein bereits vor mehreren Monaten entzogen. Nun muss sich der junge Mann strafrechtlich verantworten – und wohl noch länger auf das Autofahren verzichten. (lavoe)