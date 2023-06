Bulldog-Wallfahrt steht unter dem Motto „Bauer sucht Gott“

Die Jugendseelsorge veranstaltet wieder eine Bulldog-Wallfahrt. Diesmal findet sie in Osterzhausen statt. Mitmachen können alle, egal ob Landwirt oder nicht.

Premiere war 2017 in Inchenhofen. Damals kamen zahlreiche Bulldogs mit ihren Fahrerinnen und Fahrern, um sich segnen zu lassen. Jetzt gibt es eine Neuauflage. Am Samstag, 17. Juni, findet wieder eine Bulldog-Wallfahrt statt. Austragungsort ist heuer der Pöttmeser Ortsteil Osterzhausen. Das Motto lautet: „Bauer sucht Gott“.

Silvia Drescher von der katholischen Jugendstelle Schrobenhausen, Ausrichter der Veranstaltung, sagt: „Die Bulldog-Wallfahrt ist eine Kooperation mit der Dekanatsjugendseelsorge Aichach und der katholischen Jugendstelle Augsburg.“ Sie betont, dass jeder willkommen ist: „Wir laden Bauern, Jungbauern, Bulldogliebhaber, Oldtimerfreunde, alle Bulldogbesitzer und natürlich auch alle sonstigen Interessierten ein.“

Jugendpfarrer segnet die Bulldogs in Osterzhausen

Die Bulldog-Wallfahrt findet in der St.-Michael-Straße in Osterzhausen statt. Ab 13 Uhr erfolgt die Anreise mit Essen und Getränken. Um 14.30 Uhr feiert Jugendpfarrer Florian Stadlmayr einen Gottesdienst, musikalisch umrahmt vom Musikverein Obergriesbach, und nimmt anschließend die Fahrzeugsegnung vor. Für jeden gesegneten Bulldog gibt es als Plakette einen Aufkleber. Nach der Segnung besteht erneut die Möglichkeit zur Stärkung.

Wer mitfahren will, sollte mindestens 16 Jahre alt sein und den Führerschein der Klasse L oder T besitzen. Passagiere sind gemäß der entsprechend zugelassenen Sitzplätze möglich und erwünscht. Den Teilnehmenden wird empfohlen, diese Fahrt bei der Versicherung zu melden oder mit dieser abzuklären. „Es besteht kein Versicherungsschutz der Bulldogs seitens des Bistums Augsburg“, so Drescher. Jeder hafte selbst bei Schäden, Pannen oder Unfällen.

Interessierte können sich bis 12. Juni für die Bulldog-Wallfahrt anmelden

Anmeldungen sind noch bis spätestens Montag, 12. Juni, an die katholische Jugendstelle Augsburg, Telefon 0821/31663041, jugendstelle-augsburg@bistum-augsburg.de zu richten. Sammelmeldungen über die jeweiligen Pfarreien sind möglich. Sollte es am Tag selbst oder zwei Tage vor der Veranstaltung regnen, kann die Bulldog-Wallfahrt nicht stattfinden. In diesem Fall wird über die Homepage https://bja-augsburg.de/Jugendstellen/Jugendstelle-Schrobenhausen informiert.