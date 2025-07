In diesem Jahr steht dem Schützengau Aichach ein besonderes Fest ins Haus. Vor 100 Jahren wurde er gegründet. Das Jubiläum wird am Samstag, 19. Juli, im Festzelt am Volksfestplatz gefeiert.

Erich Echter Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Aichach Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Aichach Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis