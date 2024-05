Aichach

12:00 Uhr

Birgit Winkler vergrößert und modernisiert ihr Schuhhaus in Aichach

Plus Das Aichacher Schuhhaus Winkler zieht jetzt auch ins Nachbargebäude ein. Im Erdgeschoss gibt es künftig auf 350 Quadratmetern Damenschuhe. Was sonst noch geplant ist.

Von Evelin Grauer

Sie sei schon immer gerne gegen den Strom geschwommen, erzählt Birgit Winkler von sich selbst. Während andere Geschäftsleute ihre Läden in Aichach schließen, erweitert die 57-Jährige ihr Schuhhaus in der Oberen Vorstadt. Nachdem das benachbarte ehemalige Haus von Elektro Fuchshuber dazugekauft wurde, wird das Gebäude-Ensemble derzeit so umgebaut, dass im Erdgeschoss bald auf 350 Quadratmetern Damenschuhe verkauft werden können. Winkler hofft, dass sie mit ihrem Projekt auch die Aichacher Innenstadt stärken könne.

Besonders hart getroffen hat die Paarstadt die Schließung der Rübsamen-Filiale am Stadtplatz Anfang des Jahres – nach 40 Jahren. Weitere Leerstände gibt es vor dem Oberen Tor rund um die Filiale der ehemaligen Schuhkette Reno in der Werlbergerstraße. Am Stadtplatz, direkt neben dem Unteren Tor, sind seit Jahren ein früheres Friseurgeschäft und seit Jahresende der ehemalige Intersport Anneser leer. Trotzdem glaubt Birgit Winkler weiter fest an die Einkaufsstadt Aichach. Es habe auch in der Vergangenheit Umbrüche in Aichach gegeben, nicht zuletzt durch Trend- oder Generationenwechsel. Sie ist sich sicher, dass sich auch diesmal wieder neue Geschäfte ansiedeln werden.

