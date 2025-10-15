Der Schulsanitätsdienst ist unverzichtbar

Beherzt leistete der erst zwölf Jahre alte Lukas Probst einem Mädchen nach einem Radlunfall Erste Hilfe. Zugute kam ihm dabei sein Wissen als Schulsanitäter. Das zeigt eindrucksvoll: Schulsanitätsdienst ist sinnvoll. Lukas wusste, dass er nicht nur die Wunde versorgen, sondern auch den Kreislauf der Verletzten im Blick behalten sollte. Gelernt hat er das im Sanitätsdienst an der Mittelschule in Türkenfeld (Landkreis Fürstenfeldbruck). Auch im Landkreis Aichach-Friedberg gibt es an vielen Schulen „Sanis“. Das Angebot ist für alle Beteiligten ein Gewinn.

Schulsanitätsdienst kann bei der Berufsfindung helfen

Regelmäßig werden die Schülerinnen und Schüler in den Pausen und auf Schulfesten gebraucht. Darüber hinaus kann der Sanitätsdienst den Jugendlichen eine Orientierung in der Berufsfindung bieten. Manche der Sanis entscheiden sich, wie die Schulsanitätsdienstleiterin Corinna Ramsmeier am Gymnasium Mering berichtet, für eine Ausbildung oder ein Studium im medizinischen Bereich oder engagieren sich als First Responder. Als solche erhalten sie eine Ausbildung in notfallmedizinischen Techniken und können in Betrieben oder in ihrer Nachbarschaft Menschen in Not begleiten, bis ein Rettungsdienst eintrifft.

Die Schulsanitäterinnen und -sanitäter engagieren sich für die Sicherheit ihrer Mitschülerinnen und Mitschüler. Das hilft nicht nur diesen, sondern auch den Helfenden selbst. Der Schulsanitätsdienst verdient viel Respekt, Aufmerksamkeit und Pflege.