57-jähriger Mann schießt in Aichach mit Pistole in die Luft

Einen Schreckmoment erlebten am Sonntag gegen 23.20 Uhr mehrere Aichacher, als sie einen Schuss hörten. Die Zeugen meldeten der Polizei daraufhin eine Schussabgabe im Anton-Kaluschka-Weg. Wie die Polizei berichtet, hatten die Anwohner eines Mehrparteienhauses einen Nachbarn gesehen, der im Innenhof des Anwesens offenbar mit einer Pistole in die Luft schoss.

Aichacher Polizei will Gefährdung von Anwohnern verhindern

Aufgrund der Mitteilung rückten mehrere Streifenfahrzeuge an, „um eine mögliche Gefährdung der Anwohner schnellstmöglich unterbinden zu können“, so die Polizei. Im Rahmen der Ermittlungen vor Ort konnte ein 57-jähriger Mann als Schütze identifiziert werden. In der Wohnung des Betroffenen stellten die Einsatzkräfte laut Polizei mehrere Schreckschusswaffen sicher. Gegen den Mann wird nun wegen Verstoßes gegen das Waffengesetz ermittelt. (AZ)