49-jähriger Rennradfahrer stürzt und verletzt sich schwer

Bei Schwabhausen verhakt sich der Lenker des Rennrades im Ast einer Hecke. Deshalb stürzt der Rennradfahrer. Unter anderem erleidet er Knochenbrüche.

Schwere Verletzungen hat ein 49-jähriger Rennradfahrer am Donnerstagmorgen bei einem Unfall bei Schwabhausen erlitten. Der Unfall geschah ohne Fremdbeteiligung.

Der 49-Jährige war laut Polizei Dachau kurz nach 7 Uhr auf dem Radweg entlang der Staatsstraße 2047 von Dachau in Richtung Schwabhausen unterwegs. Als er am Ortseingang von Stetten auf die Fahrbahn wechselte, verhakte sich sein Lenker im Ast einer Hecke. Der Radfahrer stürzte und zog sich dadurch schwere Verletzungen, darunter Knochenbrüche, zu. Der Rettungsdienst brachte ihn in ein Krankenhaus. Am Fahrrad entstand ein Sachschaden in Höhe von mehreren hundert Euro. (AZ)