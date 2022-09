Bauarbeiter beschädigen Glasfaserkabel: 10.000 Haushalte ohne Internet

Bei Fräsarbeiten im Gemeindegebiet Schwabhausen wird das Kabel für die schnelle Internetversorgung beschädigt. Jetzt ermittelt die Polizei.

Am Dienstag haben Arbeiter zwischen Puchschlagen und Sickertshofen im Landkreis Dachau ein Glasfaserkabel beschädigt. In der Folge waren laut Polizei über 10.000 Haushalte ohne Internetzugang.

Der Vorfall im Gemeindegebiet Schwabhausen soll sich bereits am frühen Nachmittag ereignet haben. Der Polizei wurde er jedoch erst gegen 18 Uhr gemeldet, wie sie mitteilt. Ursache waren Fräsarbeiten. Die Reparaturarbeiten durch die Telekom dauerten bis in die Nacht zum Dienstag an. Der Schaden wird auf etwa 15.000 Euro beziffert. Die Polizei Dachau hat nun Ermittlungen wegen Verdachts der Störung von Telekommunikationsanlagen aufgenommen. (AZ)