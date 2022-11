Einbrecher stiehlt viel Bargeld – und stellt sich dann bei der Polizei

Ein 20-Jähriger ist erst bei einer Firma eingebrochen. Später stellt er sich selbst bei der Polizei. Ermittelt wird dennoch gegen ihn.

Bei einem Einbruch in der Nacht von Samstag auf Sonntag in der Augsburger Straße in Schwabhausen hat ein 20 Jahre alter Schwabhauser Bargeld in vierstelliger Höhe erbeutet. Wie die Polizei mitteilt, brach er ein Fenster auf und brach in das Gebäude einer Firma ein. Am Sonntagnachmittag kam der Einbrecher dann zur Polizeiinspektion Dachau und gab an, dass er für den Einbruch verantwortlich sei. Ihm war der Aufbewahrungsort aus einer früheren Beschäftigung bei der Firma bekannt. Das Geld habe er zur Begleichung von Schulden benötigt. Gegen ihn wird nun wegen eines besonders schweren Falls des Diebstahls ermittelt. (inaw)