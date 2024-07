Motorrad überschlägt sich zwischen Affing und Gaulzhofen mehrfach

Auf der Ortsverbindungsstraße von Affing nach Gaulzhofen (Markt Aindling) ereignete sich am Sonntag gegen 14 Uhr ein Motorradunfall. Wie die Polizei mitteilt, kam ein 16-jähriger Kleinkraftradfahrer im Verlauf einer Linkskurve ins Rutschen und geriet dadurch nach rechts von der Fahrbahn ab. Das Motorrad überschlug sich mehrfach und kam in einem angrenzenden Feld zum Liegen.

Rettungshubschrauber fliegt 15-jährige Mitfahrerin in eine Klinik

Der Motorradfahrer und seine 15-jährige Mitfahrerin zogen sich laut Polizei durch den Sturz leichte bis mittelschwere Verletzungen zu. Während der Fahrer mit einem Rettungswagen zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus transportiert wurde, brachte die Sozia ein vorsorglich zur Unfallstelle beorderter Rettungshubschrauber in eine Klinik. An dem Offroad-Kleinkraftrad entstand ein Sachschaden in Höhe von mehreren hundert Euro, so die Polizei. (AZ)