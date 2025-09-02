Icon Menü
Schwerer Unfall in Hohenzell: 50-Jähriger überschlägt sich nach Kollision mit 30-Jährigem

Hohenzell

50-Jähriger überschlägt sich auf einem Feld: Zwei Schwerverletzte

Ein 30-jähriger Autofahrer streift den Wagen eines 50-Jährigen beim Altomünsterer Ortsteil Hohenzell. Dessen Auto überschlägt sich. Zwei Personen werden schwer verletzt.
    • |
    • |
    • |
    Bei einem Unfall bei Hohenzell haben sich zwei Personen teils schwere Verletzungen zugezogen.
    Bei einem Unfall bei Hohenzell haben sich zwei Personen teils schwere Verletzungen zugezogen. Foto: Stefan Puchner, dpa (Symbolbild)

    Ein 30-Jähriger hat am Montag gegen 17 Uhr einen Unfall beim Altomünsterer Ortsteil Hohenzell (Landkreis Dachau) verursacht, berichtet die Polizei. Dabei wurden zwei Personen verletzt, teils schwer.

    Ein 50-jähriger Autofahrer war mit seinem VW von Taxa (Gemeinde Odelzhausen) kommend in Richtung Hohenzell unterwegs. Gerade, als er kurz vor der Ortschaft nach rechts in einen Flurbereinigungsweg abbiegen wollte, überholte ihn der 30-Jährige mit seinem BMW und touchierte das Auto des 50-Jährigen im Heckbereich. Der VW kam durch die Wucht des Aufpralls ins Schleudern und überschlug sich auf dem benachbarten Feld.

    Fahrer und Beifahrer bei Unfall bei Hohenzell schwer verletzt

    Der 50-Jährige und sein Beifahrer wurden laut Polizei mit teils schweren Verletzungen ins Krankenhaus gebracht. Der 30-Jährige blieb unverletzt. An beiden Fahrzeugen entstand ein Schaden in Höhe von circa 20.000 Euro. (AZ)

