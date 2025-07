20-Jähriger verursacht fatalen Unfall – darf er jetzt noch Polizist werden?

Er ist an jenem Tag im Juni auf dem Heimweg vom Fußballtraining. In einem Moment der Unachtsamkeit gerät der 20-Jährige mit seinem Auto auf der Kreisstraße zwischen Sielenbach und Laimering (Dasing) auf die Gegenfahrbahn. Dort kommt ihm ein Auto entgegen mit einem 37-Jährigen am Steuer. Die Autos krachen frontal zusammen, beide Fahrer werden lebensbedrohlich verletzt. Der junge Mann, der davon träumt, Polizist zu werden, musste sich für diesen Unfall nun vor dem Aichacher Amtsgericht verantworten. Der Vorwurf: fahrlässige Körperverletzung.

Der Aufprall war offenbar heftig: Die Feuerwehr musste die beiden Männer aus ihren Fahrzeugen schneiden. Bei dem Unfall erlitt der Auszubildende so schwere Verletzungen, dass er mit dem Hubschrauber ins Krankenhaus gebracht werden musste. Der 37-Jährige wurde mit dem Rettungswagen in eine Klinik gefahren. Richterin Eva-Maria Grosse verlas die lange Liste der Verletzungen, darunter ein Polytrauma und ein Leberriss beim Geschädigten, sowie mehrfache Brüche an Bein und Arm und eine kollabierte Lunge beim Angeklagten.

20-Jähriger erleidet bei Unfall Erinnerungsverlust

Der 20 Jahre alte Mann gab an, dass er bei der Autofahrt in Gedanken an sein zuvor absolviertes Fußballtraining versunken gewesen sei. Die Richterin bezeichnete es auf Basis eines Sachverständigengutachtens als Augenblicksversagen, dass der Angeklagte dann auf die Gegenspur geriet. Der entgegenkommende Fahrer wollte laut Gutachten auf die Gegenspur ausweichen, da zog der 20-Jährige wieder auf seine Spur zurück. So kam es zur Kollision.

Die Ermittlungen ergaben, dass die beiden Autofahrer jeweils mit etwa 70 Kilometern pro Stunde unterwegs waren. Die Sichtverhältnisse seien aufgrund des an diesem Tag herrschenden schönen Wetters gut gewesen. Bei Einhaltung der Fahrspur wäre der Unfall vermeidbar gewesen, resümierte Grosse. Der Angeklagte gab an, sich nicht an den Unfallhergang zu erinnern. Seine Erinnerungen hätten erst im Krankenhaus wieder eingesetzt. Auf Basis des Gutachtens erkannte er seine Schuld an. Der Geschädigte erschien nicht zur Verhandlung.

Angeklagter will Polizist werden

Auch weil sich der Angeklagte noch in Ausbildung befindet, kam ein Vertreter der Jugendhilfe im Strafverfahren zu der Einschätzung, dass nach Jugendstrafrecht zu urteilen sei. Er sagte: „Die soziale Prognose halte ich für sehr positiv.“ Sein Vorschlag lautete: eine Geldauflage sowie eine verpflichtende Teilnahme an einem Verkehrsunterricht.

Richterin Grosse schilderte die Lebensumstände des 20-Jährigen. Er sei noch immer sehr behütet von seinen Eltern. Sie hakte zudem nach, ob es noch immer stimme, dass er Polizist werden wolle. Der 20-Jährige nickte energisch. Grosse verkündete letztlich die vorläufige Einstellung des Verfahrens mit der Auflage, dass der Auszubildende bei der Kreisverkehrswacht Aichach-Friedberg Verkehrsunterricht nimmt. Sie sagte: „Das sollte eigentlich jeder mal machen und tut immer gut.“

Die Richterin zeigte sich berührt von den Umständen des Unfalls. Mit der Entscheidung machte sie deutlich, dass sie das Schuldeingeständnis des Angeklagten als anerkennenswert betrachtet. Auch dass er bei dem Unfall selbst schwere Verletzungen mit lang anhaltenden Beeinträchtigungen erlitten hatte, berücksichtigte sie damit. Eine endgültige Einstellung, so erklärte Grosse noch im Saal, erfolge, sobald der 20-Jährige den Verkehrsunterricht absolviert haben wird.

Der Angeklagte nahm die Entscheidung mit Erleichterung zur Kenntnis. Sein Traum, Polizist zu werden, kann sich noch immer erfüllen.