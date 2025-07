Drei Autos kollidieren auf der B300: Fünf Verletzte

Fünf Personen sind am Mittwoch gegen Mittag bei einem schweren Verkehrsunfall auf der Bundesstraße B300 bei der Anschlussstelle Aichach-Nord (Unterwittelsbach) verletzt worden, eine davon schwer. Jetzt berichtet die Polizei, wie es zu dem Unfall mit drei beteiligten Fahrzeugen gekommen ist.

Nach derzeitigem Ermittlungsstand wollte die Fahrerin eines BMW, eine 47-jährige Frau aus dem Landkreis Neuburg-Schrobenhausen, gegen 12.25 Uhr in Fahrtrichtung Augsburg auf die B300 auffahren. Hierbei unterschätze sie laut Polizei offensichtlich die Geschwindigkeit einer 37-jährigen Audi-Fahrerin, ebenfalls aus dem Landkreis Neuburg-Schrobenhausen, die in Fahrtrichtung Augsburg unterwegs war. Die beiden Autos stießen zusammen.

Kleinkind wird vorsorglich in die Kinderklinik gebracht

Der BMW wurde an der hinteren, rechten Fahrzeugseite erfasst und durch die Wucht des Aufpralls um etwa 180 Grad nach rechts gedreht, so die Polizei. Der Fahrer eines Kleintransporters, ein 33-jähriger Mann aus dem Landkreis Landsberg am Lech, der auf der B300 in Fahrtrichtung Ingolstadt unterwegs war, kollidierte daraufhin mit der rechten Fahrzeugfront des BMW.

Die Fahrerin des Audi wurde schwer verletzt. Ein Rettungshubschrauber brachte sie in das Universitätsklinikum nach Augsburg. Aktuell wird nicht von lebendbedrohlichen Verletzungen ausgegangen, teilt die Polizei mit. Mit in ihrem Fahrzeug befand sich ein bald eineinhalbjähriges Kleinkind. Das Mädchen saß in ihrem vorgeschriebenen Kindersitz und blieb augenscheinlich unverletzt. Vorsorglich wurde das Kleinkind vom Rettungsdienst in die Kinderklinik des Universitätsklinikums Augsburg gebracht.

Icon Vergrößern Fünf Personen wurden bei einem Unfall auf der B300 bei der Ausfahrt Unterwittelsbach verletzt. Foto: Erich Echter Icon Schließen Schließen Fünf Personen wurden bei einem Unfall auf der B300 bei der Ausfahrt Unterwittelsbach verletzt. Foto: Erich Echter

Die Fahrerin des BMW, der Fahrer des Kleintransporters und dessen 31-jährige Beifahrerin, ebenfalls aus dem Landkreis Landsberg am Lech, wurden leicht bis mittelschwer verletzt und vom Rettungsdienst ins Krankenhaus nach Aichach gebracht.

Es entstand ein Gesamtschaden in Höhe von circa 50.000 Euro. Alle Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden.

Die B300 war vorübergehend voll gesperrt. Der Verkehr in Fahrtrichtung Augsburg wurde durch die Feuerwehr über die Anschlussstelle Aichach-Nord ab- beziehungsweise umgeleitet. Dies erfolgte im Wechsel mit dem Verkehr in Fahrtrichtung Ingolstadt. Aufgrund ausgelaufener Betriebsstoffe und auf der Fahrbahn befindlicher Fahrzeugteile, unter anderem Glas beziehungsweise Plastiksplitter, konnte die gesamte B300 erst nach Reinigung durch die Straßenmeisterei gegen 14.40 Uhr wieder freigegeben werden. Die Polizei Aichach und ein Großaufgebot der Feuerwehr Aichach waren im Einsatz.

Die Polizei Aichach bittet Unfallzeugen, sich unter Telefon 08251/8989-0 bei der Polizei zu melden.