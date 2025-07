Unfall auf der B300 bei Unterwittelsbach: Fünf Menschen verletzt

Ein mittelschwerer Verkehrsunfall hat sich laut Polizei am Mittwoch gegen 13 Uhr auf der B300 beim Aichacher Stadtteil Unterwittelsbach ereignet. Bei der Ausfahrt kollidierten drei Fahrzeuge miteinander, bestätigt die Aichacher Polizei auf Anfrage. Fünf Personen wurden dabei verletzt. Zwei von ihnen wurden in die Augsburger Uniklinik gebracht. Sie gelten laut Polizei als schwer verletzt, was laut Polizei bedeutet, dass sie voraussichtlich mehr als 24 Stunden im Krankenhaus bleiben müssen. Ein Rettungshubschrauber war im Einsatz, so die Polizei.

Laut ADAC ist die B300 in beide Richtungen gesperrt

Der Unfall wirkt sich auf den Verkehr auf der B300 aus. Laut Staumelder des ADAC ist die B300 derzeit in beide Richtungen gesperrt. Die Polizei bestätigt auf Anfrage, dass die Feuerwehr den Verkehr von der B300 ableitet.

Wie es zu dem Unfall gekommen ist, dazu gibt es von der Polizei voraussichtlich erst am Donnerstag nähere Auskunft.