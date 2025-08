Die laufenden Kosten der Gemeinde Petersdorf sind so hoch, dass für Investitionen nichts übrig bleibt. Ganz im Gegenteil: Die Kommune muss sich mit Grundstücksverkäufen und Geld aus dem Sparstrumpf behelfen, um geplante Vorhaben realisieren zu können. Das ist das Fazit der Haushaltsberatung in der Sitzung des Gemeinderates am Montag.

