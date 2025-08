Secondhand-Trachtenmarkt am Samstag im Aichacher Pfarrzentrum

Im Aichacher Pfarrzentrum findet am Samstag, 9. August, ein Secondhand-Trachtenmarkt statt. Die Aktion Hoffnung und der Missionskreis Aichach veranstalten den Benefizverkauf. Er dauert von 10 bis 13 Uhr.

Besucherinnen und Besucher erwarten auf 150 Quadratmetern Trachtenkleidung und Accessoires. Während des Marktes besteht die Möglichkeit, gut erhaltene, saubere und modische Kleidung abzugeben. Das Angebot des Trachtenmarktes umfasst einer Mitteilung zufolge mehr als 2000 Dirndl, Blusen, Schürzen, Janker, Hemden und Lederhosen.

Reinerlös des Secondhand-Trachtenmarktes kommt Schule in Uganda zugute

In der Mitteilung der Organisatoren heißt es: „Der Einkauf beim Secondhand-Trachtenmarkt der Aktion Hoffnung ist eine gute Gelegenheit, gute und hochwertige gebrauchte Kleidung im Kreislauf zu halten.“ Bei der Vorbereitung und Durchführung des Trachtenmarktes wird die Aktion Hoffnung vom Missionskreis Aichach unterstützt. Während des Marktes bieten die Veranstalter ein Weißwurstfrühstück sowie Kaffee und Kuchen an.

Der Reinerlös des Marktes in Aichach kommt nach Angaben der Organisatoren der St. Martin Percoto Primary and Vocational School in Mityana in Uganda zugute. Die vor 30 Jahren gegründete Schule ermöglicht besonders Kindern aus sozial schwachen Familien einen fundierten Unterricht. Der Gründer der Schule, Fr. Joseph Sserunjogi, ist seit 1995 rund um Aichach bekannt, da er regelmäßig in der Pfarreiengemeinschaft die Urlaubsvertretung übernimmt. Er ist beim Trachtenmarkt ebenfalls vor Ort und beantwortet Fragen zu dem Projekt.

Spenden zugunsten des Projekts können auf folgendes Konto eingezahlt werden: Katholische Kirchenstiftung, IBAN DE17 7205 1210 0006 0034 79, Verwendungszweck: „Schule Father Joseph“. Weitere Informationen bei der Aktion Hoffnung unter Telefon 0821/3166-3601, auf der Internetseite www.aktion-hoffnung.de/secondhand-kleidermaerkte oder per Mail an info@aktion-hoffnung.de. (AZ)