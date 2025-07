Hell, freundlich, offen: Das „neue“ Landratsamt strahlt Atmosphäre aus

Kein Fenster, kein Tageslicht, stattdessen eine dunkle Atmosphäre: So mussten die Menschen, die ein Auto zulassen wollten, noch vor wenigen Monaten im Landratsamt in Aichach warten. Jetzt sitzen sie auf bequem gepolsterten Sesseln in einem hellen Wartebereich mit hoher Fensterfront. Der Blick fällt hinaus auf die Münchnener Straße, trotzdem ist es ruhig. Wenn schon warten, dann so. Keine Frage: Das „neue“ Landratsamt bietet mehr Komfort – für die Kundschaft ebenso wie für das Personal.

Carmen Jung Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Aichach Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Landratsamt Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis