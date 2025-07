Tollkühne Rennen in originellen Gefährten beim Seifenkistenrennen

Es ist immer wieder ein Spektakel und ein großer Spaß für die Zuschauer, wenn junge Mädchen und Buben in originellen und teilweise selbst gebauten Gefährten mit waghalsiger Geschwindigkeit den Auer Berg hinunterrasen. So auch wieder am Sonntag, als die Katholische Landjugendbewegung (KLJB) zum Seifenkistenrennen aufgerufen hatte. Dieses Mal war es ein Jubiläumsrennen.

Bereits zum zehnten Male war der Berg im Rehlinger Ortsteil Au Schauplatz dieser lustigen und spannenden Veranstaltung. Vielleicht wegen des Badewetters säumten nicht ganz so viele Zuschauerinnen und Zuschauer wie sonst die Rennstrecke, um ihre Favoriten kräftig anzufeuern. Bei den insgesamt elf gemeldeten Rennteilnehmern war die Jugend wieder in der Überzahl. Sie alle verdienten sich Respekt und Anerkennung, wie sie mit viel Mut die steile, rund 800 Meter lange Abfahrtsstrecke mit engen S-Kurven bewältigten.

Einer verteidigt seinen Titel, einer nicht

In der Klasse unter 18 Jahren (U18) verteidigte Louis Strobl aus Rehling seinen Titel mit einem waghalsigen Lauf. Dagegen patzte der Titelverteidiger in der Klasse über 18 Jahren (Ü18), Benedikt Bachmeir, der nach einem zu langen Halt an der Zwischenstation Zeit verschenkte. Er musste den Sieg Moritz Meyer aus Oberach überlassen, der sich zum zweiten Mal den Siegerpokal sicherte. Wichtig für alle waren natürlich die Gaudi und der Mut, in dem waghalsigen Rennen zu starten.

Die Mitglieder der Landjugend hatten alles bestens vorbereitet. Schon früh herrschte emsiges Treiben. Die scharfen Kurven waren mit vielen Strohballen und Streckenposten gesichert. Viele Helfer waren bei den Zwischenstationen im Einsatz, wo die Teilnehmer bei Sonderprüfungen Punkte und Zeit gutmachen konnten. Auch bei der Versorgung der Zuschauer halfen viele mit. Am Start am Ortseingang von Au mussten sich die Teilnehmer mit ihren fahrbaren Untersätzen anmelden.

Seifenkisten brauchen vier Räder und Bremsen

Endlich ging es los. Mit dem Startsignal „Auf die Plätze, fertig, los …“ schwangen sich die Fahrerinnen und Fahrer teilweise mit gekonnten Sprüngen auf oder in ihre Gefährte. Für die galten strikte Vorgaben. So mussten die ohne fremden Antrieb ausgerüsteten Fahrzeuge vier Räder und funktionierende Bremsen haben. Pflicht waren auch Schutzkleidung und Helm. So rasten sie vorbei an den Zuschauern an der Rennstrecke, die ihren Spaß hatten.

Die lustig bemalte "Seifenkiste" von Alexander Schatz bescherte dem Burschen den 2. Platz.

Auf der Geraden Richtung erster Kurve gab es schon zwei Zwischenstopps für die Fahrerinnen und Fahrer, wo deren Geschicklichkeit geprüft wurde. Einmal galt es, Nägel mit einem Spezialhammer in einen Holzklotz zu schlagen und bei der nächsten Station musste wie in einer Wurfbude eine Becherpyramide vollends mit Bällen abgeräumt werden. Hier konnten Sekunden gutgemacht, aber auch verloren werden. Moderator Elias Hengster kommentierte das mit originellen Sprüchen. Dann ging es in die erste Steilkurve und eine weitere 90-Grad-Kurve, bevor es Richtung Zieleinlauf oberhalb des Soccerparks ging.

Nur ein auswärtiges Fahrzeug startet am Auer Berg

Nur ein auswärtiges Gefährt ging an den Start. Das fast schon professionelle, mit Edelstahlverkleidung silberfarben leuchtende Gefährt vom Patenverein der Landjugend aus Todtenweis, war im vergangenen Jahr auf den letzten Drücker gebaut worden und hatte den ersten Test erfolgreich bestanden. Dieses Mal gingen Kilian Graser und Tobias Haberl an den Start und landeten auf Rang drei.

Zwei ganz junge Mädels – Afra Strobl und Valerie Kleinert – stellten sich mit einem kleinen Bobby-Car der männlichen Konkurrenz und meisterten als „Neulinge“ ihre Sache bravourös. Nach dem ersten Durchgang beförderte das Shuttlefahrzeug der Familie Jakob alle Fahrzeuge wieder hoch zum Startplatz, wo nach kurzer Pause der zweite und entscheidende Durchgang gestartet wurde.

Siegerehrung in der Feldscheune im Rehlinger Ortsteil Au

Danach strömten Teilnehmer und Zuschauer zur Feldscheune der Familie Jakob, wo Gegrilltes und kühle Getränke auf sie warteten. Dann endlich war es soweit: Stephan Bacher vom KLJB- Führungsteam gab das Ergebnis bekannt.

Die Sieger: Vorne das Team mit dem kreativsten Gefährt, Silas Haberl aus Unterach und Andy Hörmann aus Rehling, hinten Julian Stöckl (links) und David Happacher (rechts) von der Landjugend mit den Siegern (von links) Robin Schweiger, Louis Strobl, Moritz Meyer und Benedikt Bachmeir.

Platzierungen beim 10. Auer Seifenkistenrennen 2025 Unter 18 Jahren (U18): 1. Platz: Louis Strobl (Rehling), der mit der absolut besten Zeit in dem Starterfeld seinen Sieg vom Vorjahr verteidigen konnte (1:29 Minuten).

2. Platz: Alexander Schatz (Rehling), im vergangenen Jahr auf Rang drei.

3. Platz: Robin Schweiger (Rehling), der sich gegenüber dem vergangenen Jahr um einen Rang verschlechtert hat. Über 18 Jahren (Ü18): 1. Platz: Moritz Meyer (Oberach), der sich den Titel zum zweiten Male holte, mit 1:30 Minuten.

2. Platz: Vorjahressieger Benedikt Bachmeir (Oberach).

3. Platz: das einzige auswärtige Team aus Todtenweis mit dem „Piloten“ Tobias Haberl, der nur eine Sekunde hinter dem Zweiten gemessen wurde. (at)