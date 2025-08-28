Aktion sensibilisiert Badegäste für Gefahren beim Sonnenbaden

Im August hat der Landkreis Aichach-Friedberg mit der Aktion „Sonne(n) mit Verstand – statt Sonnenbrand“ in den Freibädern Aichach und Dasing aufgeklärt. Organisiert wurde sie von Fachkräften der Sozialmedizin und der Gesundheitsregion plus des Gesundheitsamtes Aichach-Friedberg.

Maria Keller, Fachkraft für Sozialmedizin, erklärt: „UV-Strahlung und Hitze bergen oft unterschätzte Risiken: Sonnenbrand, vorzeitige Hautalterung und Hautkrebs sind mögliche Folgen von ungeschütztem Aufenthalt in der Sonne.“ Auch starke Hitze kann gesundheitliche Probleme verursachen – von Kreislaufstörungen und Erschöpfung bis hin zum Hitzschlag, insbesondere bei Kindern, älteren Menschen und Personen mit Vorerkrankungen. Selbst bei bewölktem Himmel ist UV-Strahlung vorhanden und kann die Haut schädigen. Umso wichtiger ist es, über wirksame Schutzmaßnahmen aufzuklären – von Sonnenschutz durch Kopfbedeckung und Kleidung über ausreichend Flüssigkeit bis hin zu regelmäßigen Schattenpausen.

Aktion soll jährlich im Kreis Aichach-Friedberg stattfinden

Die Besucherinnen und Besucher der Freibäder – ob Kinder, Jugendliche oder Erwachsene – konnten sich am Informationsstand über Risiken von UV-Strahlung und Hitze informieren und dabei auch verbreitete Mythen überprüfen. Am Quiz-Rad gab es spielerische Wissensfragen zum Sonnenschutz. Wer richtig lag, durfte sich über kleine Give-aways, kleine Geschenke, wie Caps, T-Shirts oder Trinkflaschen freuen. Das Interesse war groß, viele nutzten die Gelegenheit, individuelle Fragen zu stellen und praktische Tipps zu erhalten.

Die Aktion soll künftig jährlich stattfinden. Geplant ist zudem eine Ausweitung auf weitere Standorte, etwa das Freibad in Mering oder die Badeseen. „Unser Ziel ist es, die Aktion langfristig zu etablieren und noch mehr Menschen für den richtigen Umgang mit Sonne und Hitze zu sensibilisieren.“ so Christina Hüßner von der Gesundheitsregionplus. (AZ)