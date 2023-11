120 statt 40 Megavoltampere: Neuer Transformator erhöht Leistung deutlich

Mit einer mehrstündigen Aktion hat das Umspannwerk der Energiebauern bei Sielenbach einen neuen Transformator bekommen. Eine weitere Vergrößerung ist für 2024 geplant.

Das Umspannwerk der Energiebauern zwischen Sielenbach und Wollomoos ist am Freitagvormittag um einen zweiten Transformator erweitert worden. Der neue Transformator hat eine Leistung von 80 Megavoltampere (MVA). Das ist doppelt so viel wie der bisherige Transformator. Im Frühjahr 2024 wird der kleine Transformator dann gegen einen zweiten großen ausgetauscht, sodass eine Gesamtleistung von 160 MVA erreicht wird. Florian Bichler von den Energiebauern zeigte mit seinen beiden Söhnen eindrucksvoll die Größe des transportierenden Lkws mit dem geladenen Transformator.

Geschäftsführer der Energiebauern, Sepp Bichler, überwachte das Verladen des 80 Tonnen schweren Transformators an seinen endgültigen Standort mit gespanntem Blick. Die Firma mit Sitz in Sielenbach hat bisher fünf solcher Umspannwerke gebaut. Zwei in Bayern und drei in Brandenburg. Diese dienen zur Einspeisung von Ökostrom der Solarparks in die regionale Netzinfrastruktur. "Wenn wir die Energiewende wie sie Herr Söder geplant hat, umsetzen wollen, müssten bis 2040 insgesamt 1000 solcher Umspannwerke in Bayern gebaut werden", sagt Sepp Bichler. Aktuell würden sechs bis acht pro Jahr gebaut, erzählt er weiter.

Das Umspannwerk der Energiebauern Sielenbach hat einen neuen Transformator. Damit hat sich die Leistung massiv erhöht - und soll sogar noch weiter steigen. Foto: Alice Lauria

Der Transformatorblock war in der Nacht mit einem Schwerlasttransport angeliefert worden. Daraufhin rangierte der gigantische Lkw zentimetergenau rückwärts an die richtige Stelle. Eisenstangen als Schienen halfen, den Blick an seinen Platz zu ziehen. Nach gut vier Stunden stand der Transformator auf seinem neuen Platz.

