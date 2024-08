20-jähriger Motorradfahrer wird bei Unfall in Sielenbach schwer verletzt

Bei einem schweren Unfall in Sielenbach ist ein Motorradfahrer schwer verletzt worden. Wie die Polizei am Montagnachmittag mitteilte, geschah der Unfall am Sonntag gegen 18.30 Uhr.

Der 20-jährige Motorradfahrer war auf der Josef-Veit-Straße in Richtung Wollomoos (Altomünster, Landkreis Dachau) unterwegs. Nach Polizeiangaben kam er aus bislang unbekannten Gründen am Ortsende von Sielenbach von der Straße ab. Er zog sich schwere, aber nach derzeitigem Ermittlungsstand der Polizei keine lebensbedrohlichen Verletzungen zu.

Rettungshubschrauber fliegt Motorradfahrer nach Unfall in Sielenbach in Klinik

Ein Rettungshubschrauber flog den 20-Jährigen in ein Krankenhaus. Die Polizeiinspektion Aichach bittet Zeuginnen oder Zeugen, die Angaben zum Unfallhergang machen können, sich mit ihr unter Telefon 08251/8989-11 in Verbindung zu setzen. An dem Motorrad entstand ein Sachschaden im mittleren vierstelligen Bereich. (nsi)