Abgerundeter Bordstein soll Engstelle in Sielenbach entschärfen

Nur schwer einsehbar ist die Schwaigstraße in Sielenbach an dieser Engstelle. Der Gemeinderat will deshalb die Bordsteinkante abrunden, damit Fahrzeuge auf den Gehweg ausweichen können.

Plus Die Schwaigstraße wird zwischen Gartenstraße und Samweg schmäler und macht eine Kurve. Große Fahrzeuge weichen auf den Gehweg aus. Das wird in Zukunft leichter.

Auf einer Länge von rund 200 Metern soll der Bordstein an der Schwaigstraße in Sielenbach zwischen der Gartenstraße bis zur Höhe des Samwegs abgerundet werden. Das hatten Landwirte angeregt, um an der Engstelle an großen Fahrzeugen vorbeizukommen. Einige Gemeinderäte hatten in der jüngsten Sitzung deshalb Bedenken.

Die sechs Meter breite Schwaigstraße ist in diesem Bereich nur 5,60 bis 5,80 Meter breit. Das hatte Bürgermeister Heinz Geiling selbst ausgemessen. Durch eine leichte Kurve ist für Verkehrsteilnehmer der Gegenverkehr erst spät zu sehen. Mit einer Abrundung des Bordsteins mit einem Radius von zwei Zentimetern soll gewährleistet werden, dass große Fahrzeuge auf den Gehweg ausweichen können.

