Als Zugabe erklingt in der Wallfahrtskirche der Andachtsjodler

Zum zweiten Mal in dieser Adventszeit fand in der Wallfahrtskirche Maria Birnbaum in Sielenbach ein besinnliches, vorweihnachtliches Konzert statt. Organisiert wurde es von den Olchinger Sängern, die 23 Titel für das Adventssingen am dritten Advent zusammengestellt hatten.

Pater Norbert J. Rasim erläuterte, dass die Idee für das Konzert bei der diesjährigen Maiandacht in der Wallfahrtskirche am Christi-Himmelfahrtstag entstanden sei. Diese wird seit einigen Jahren regelmäßig von den Olchinger Sängern gestaltet. So vereinbarte man, auch einmal ein Adventssingen in Maria Birnbaum zu organisieren. Gesagt – getan. Manfred Schollmeyer machte sich im Herbst ans Werk und konnte zusammen mit dem musikalischen Leiter, Joachim Dorfmeister, die Langenpettenbacher Posaunenbläser, Silvia und Michael an Akkordeon und Flöte, die Gruppe Herbstzeitlose und natürlich die Olchinger Sänger für dieses Konzert gewinnen. Für die besinnlichen Worte zwischen den Musikeinlagen war Dieter Stief verantwortlich.

Konzert in Maria Birnbaum: Einstündiges Programm begeistert das Publikum

In der voll besetzten Wallfahrtskirche begrüßten die Langenpettenbacher Posaunenbläser mit dem Lied „Erhebt in vollen Chören“ die Besucher. Die 13 Olchinger Sänger stiegen mit „Jetzt fangen wir zu singen an“ in das etwas mehr als einstündige Programm ein. Das Lied „Schee stad“ trugen Silvia und Michael auf ihren beiden Akkordeons vor. Silvia ließ auch bei drei Stücken, darunter „Bergstile“ und „De stade Zeit“ ihre Flöte erklingen.

Der Dreigesang Herbstzeitlose, begleitet von einer Gitarre, begann seine Darbietungen mit „Es wead a Stern aufgeh“. Die drei Damen überzeugten zudem mit „Es mag ned finser wer’n“ und einem Marienlied zum Advent. Jede der teilnehmenden Gruppen durfte die Zuhörer fünfmal auf die „stade Zeit“ einstimmen. Nach dem gemeinsamen Schlusslied „Tauet Himmel“ gaben die Olchinger Sänger mit dem Andachtsjodler noch eine Zugabe. Ein Teil des Spendenerlöses geht an die Wallfahrtskirche Maria Birnbaum.