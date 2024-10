Am Seniorennachmittag geht es um „Enkeltrick“ und andere Betrugsmaschen

Der Seniorennachmittag der Pfarrgemeinden Sielenbach und Wollomoos widmete sich den aktuellen Themen der sogenannten „Enkeltricks“ und Betrugsmaschen bei Seniorinnen und Senioren. Hierfür war extra Kriminalhauptkommissarin Barbara Macheiner aus Augsburg in das Pfarrheim in Sielenbach gekommen und klärte auf, wie man sich vor Betrügereien am Telefon, im Internet oder vor der Haustür schützen kann.

Thomas Weinmüller Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Seniorennachmittag Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Enkeltrick Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis