Sielenbach

Anrührendes Adventssingen in der Wallfahrtskirche Maria Birnbaum

Die Saitenmusi Sielenbach zauberte beim Adventssingen einen Hauch von warmer Stube, mit Kaminfeuer, Glühwein und Plätzchen in die Wallfahrtskirche Maria Birnbaum.

Plus Chöre und Musikgruppen lassen in der Sielenbacher Wallfahrtskirche mit Musik und nachdenklich machenden Texten Ruhe und Besinnlichkeit aufkommen.

Mit dem "Festlichen Marsch" eröffnete das Bläserquintett der Blaskapelle Sielenbach, bestehend aus Trompete, Bass und Tenorhorn am Sonntag das Adventssingen in Maria Birnbaum. Pater Norbert Rasim war sichtlich froh und erleichtert, dass er nach zwei Jahren Pause, bedingt durch die Pandemie, wieder eine voll besetzte Wallfahrtskirche vorfand. "Der Beginn der Adventszeit ist sehr wichtig, um etwas Ruhe und Besinnung in den stressigen Alltag einkehren zu lassen", sagte er.

