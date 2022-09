Sielenbach

vor 23 Min.

Arbeitsunfall in Sielenbach: 54-Jähriger verletzt sich schwer

Ein 54-jähriger Mann ist bei einem Arbeitsunfall in Sielenbach schwer verletzt worden. Der Unfall ereignete sich am Mittwoch in einem Fleischerei-Fachbetrieb.

In Sielenbach ist es am Mittwochvormittag zu einem schweren Arbeitsunfall in einem Fleischereifachbetrieb gekommen. Wie die Polizei mitteilte, verbrühte sich gegen 10.15 Uhr ein 54-jähriger Mann bei betrieblichen Arbeiten großflächig mit heißem Wasser am Körper. Rettungshubschrauber bringt 54-Jährigen nach Unfall in Spezialklinik Ein Rettungshubschrauber brachte ihn aufgrund der schweren Verletzungen in eine Spezialklinik. Die Ermittlungen zum genauen Unfallhergang leitet die Polizeiinspektion Aichach. (cke)

