Aufwühlendes und anrührendes Hörerlebnis bei der Woche der Kirchenmusik

Die Eröffnung der musikalischen Woche zwischen Gregorianik, Klassik und Moderne begeistert das zahlreiche Publikum in der Wallfahrtskirche Maria Birnbaum.

Sehr gut besucht war das Eröffnungskonzert der Woche der Kirchenmusik in der Sielenbacher Wallfahrtskirche Maria Birnbaum am Sonntag. In diesem Jahr steht die Vielfalt der Religionen im Mittelpunkt. Der Chor St. Severin und das Projektorchester brachten Joseph Haydn und ein Trompetenkonzert von Georg Philipp Telemann, das Anton Rast intonierte, zu Gehör. Pater Norbert Rasim begrüßte das Auditorium und hielt am darauffolgenden Tag, dem Montagabend, den Gottesdienst, der mit Musik gestaltet wurde.

Moderne Musik gegen liturgische Eintönigkeit

Zuweilen macht die Trennung in E- und U-, deutsche und internationale Musik, überhaupt keinen Sinn. Mit der ergreifenden Aufführung von Werken dreier zeitgenössischer Komponisten, die auch Elemente aus Pop, Werbung, Filmmusik und fremden Kulturen einsetzen, fegten die Sopranistin Lucia Frank und Drummer Felix Gräf unter der Regie von Pianist Rudolf Drexl in der Kirche Maria Birnbaum alles Trennende hinweg. Sie berührten trauernde Herzen und spendeten musikalischen Trost voll triumphierender Hoffnung. Mit der Entscheidung für drei noch lebende Komponisten gelang es, ein völlig ungewohntes und gerade deshalb ebenso aufwühlendes wie anrührendes Hörerlebnis für die gut besuchte Wallfahrtskirche zu schaffen.

Alle drei - der in London geborene John Rutter, der in Österreich geborene Peter Planyavski und der Deutsche Andreas Lettau - sind Zeitgenossen. Sie scheuen nicht die große Geste oder eine für Kirchenräume ungewohnte Wucht. Mit Pauken wird der Zuhörer in die universelle Welt des Schmerzes gezogen und mit sanften Gebetsliedern wieder getröstet. Erstaunlich, wie zarte Anrufungen und gellende, kehlige Klage harmonieren; wie die Tiefe der klassischen Kirchenliturgie mit der Leichtfüßigkeit der Moderne Hand in Hand geht.

Weitere Konzerte

So hatte der Gottesdienst im Rahmen der Woche der Kirchenmusik seinen eigenen Charakter, den Dirigent Rudolf Drexl bewusst verfolgt: ausgetretene Pfade verlassen und Neues wagen. So werden am Mittwoch, 20. Juli, ein Rabbi und am Samstag, 23. Juli, ein Imam den ökumenischen Anstrich untermauern. Im Abschlusskonzert am Sonntag, 24. Juli, um 19 Uhr werden unter anderem Joseph Haydn und Johann Sebastian Bach zu hören sein.