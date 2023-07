Sielenbach

vor 21 Min.

Beim Autocross bleiben viele Rennwagen im Dreck stecken

Plus Regen macht das Rennen für die Fahrer in Sielenbach schwierig. Sie kämpfen schlammbespritzt ums Vorwärtskommen. Das Publikum findet's dennoch spannend.

Von Gerlinde Drexler Artikel anhören Shape

Sie klingen wie zornige Hornissen: die Fahrzeuge, die sich beim Autocross in Sielenbach über die Strecke kämpfen. Und kämpfen müssen sie am Sonntag, denn mehrere kurze Regengüsse machen die Strecke im Motodrom beim Ortsteil Schafhausen zu einer batzigen und schwierigen Herausforderung. Für die rund 40 Fahrer, die in verschiedenen Klassen starten und bei mehreren Rennen starten, geht es diesmal weniger um Geschwindigkeit, sondern vor allem darum, nicht im Dreck steckenzubleiben. Ein Los, das einige der rund 1500 Zuschauerinnen und Zuschauer beim Wegfahren mit den Piloten des Motorclubs (MC) teilen.

Die Dreckbatzen flogen beim Autocross in jeder Kurve. Foto: Gerlinde Drexler

Mit Fresspaketen, Sonnenschirmen und Stühlen unter dem Arm treffen die Besucherinnen und Besucher ein. Andere kommen gleich mit Traktoren, auf deren Anhängern ganze Couchgarnituren Platz haben. Beim allerersten Rennen vor über 40 Jahren war das noch ganz anders. Damals hatten sich im Oktober ein paar Burschen getroffen und waren mit ihren Privatfahrzeugen ein Rennen auf einem abgeernteten Acker gefahren. Martin Seitz und er seien die allerersten Fahrer gewesen, erzählt Michael Kreutmeier. Er weiß es noch genau: „Mein VW Käfer hat sich in einer Ackerfurche überschlagen und das war es.“ Seitz sagt: „Ich hatte damals einen blauen Mustang, eine Rennmaschine.“ Heute sind beide über 60 Jahre und helfen beim Autocross als Ordner mit.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen