Beim Fest des Burschenvereins lassen sich junge Leute typisieren

Beim Jubiläumsfest des Burschenvereins Sielenbach gibt es auch eine Typisierungsaktion der DKMS. So fällt die Bilanz der mehrtägigen Aktion aus.

„Feiern und helfen!“ hieß es beim Jubiläumsfest des Burschenvereins in Sielenbach. Viele junge Leute sind schon typisiert durch Aufrufe an ihren Schulen, in den Gemeinden oder durch patientenbezogene Aufrufe. Jetzt kommen weitere Lebenschancen dazu: 100 Madeln und Burschen in Dirndl und Lederhose ließen sich in Sielenbach neu bei der DKMS (Deutsche Knochenmarkspenderdatei) aufnehmen.

Die Burschen aus Klingen kamen gemeinschaftlich zur Aufnahme bei der DKMS in Sielenbach. Am Sonntag halfen bei der Datenaufnahme Monika Kolbinger, Lukas Hofberger (von links), Franziska Staricha (hinten) und Amelie Moser (fehlt auf dem Bild). Foto: Brigitte Lehenberger

Unterstützt haben die Datenaufnahme am Donnerstag und Freitag Mitglieder des Gartenbauvereins Sielenbach-Tödtenried mit ihrem Vorsitzenden Hans Stadelmayr. Am Sonntag waren als Helfer aktiv Franziska Staricha, die ebenfalls schon Stammzellen für einen Patienten gespendet hat, Monika Kolbinger, Amelie Moser und Lukas Hofberger.

Unterstützung für Aktionen wie die in Sielenbach

Vereine, die bei ihren Festen ebenfalls Typisierungsaktonen veranstalten wollen, können sich an die ehrenamtliche DKMS-Unterstützerin vor Ort, Brigitte Lehenberger, Telefon 08276/1567, wenden.

Jetzt folgt der zweite Schritt, die Finanzierung der 100 Typisierungen und der vielen jungen Leute, die sich an ihren Schulen oder auf dem Postweg neu bei der DKMS Coner gGbmH aufnehmen lassen. Für jede Registrierung fallen bei der DKMS 50 Euro an Unkosten an. Deshalb ist jede Finanzspritze willkommen auf dem DKMS-Spendenkonto bei der VR-Bank Neuburg-Rain, IBAN DE80 72169756 0000627569. (AZ)